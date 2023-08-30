鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，許多評論認為，民進黨總統參選人賴清德會因此獲利。不過，前立委郭正亮指出，賴清德的支持度近期有下降，他其實有很重的執政包袱，國民黨還有一張王牌可以拿來對付他，那就是做賴若當選，農業部長陳吉仲、駐日代表謝長廷會繼續留在位子上的文宣。

根據《美麗島電子報》昨（29）日的最新民調，若明年大選是三腳督戰局，賴清德、民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜的支持度，依序為：38.8％、20.8％、18.7％。而戰局若變成四腳督，賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘的支持度，則為：37.6％、17.5％、17.4％、10.5％。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德過境美國回台後，支持度最高曾到4成以上，但最近又下跌至38%，這意味著民進黨的包袱很重、還是會拉住他。他認為，國民黨立委王鴻薇昨天踢爆，9家綠營人士成立的綠電公司資本額暴衝萬倍的爆料就相當漂亮，並且點名，這類爆料應該要一直出現，因為這會打到「廣義的民進黨執政」。

郭正亮認為，侯陣營有很多文宣沒有好好打，他建議，國民黨還有一張王牌可以拿來對付賴清德，就是做賴若當選，陳吉仲、謝長廷等爭議官員會繼續留在位子上的文宣，因為這些人是賴的「背後靈」，賴不敢承諾當選後不繼續用他們。另外，國民黨也應該要繼續深挖綠電相關爭議。