桃園市警局同步要求各分局強化「護童」專案勤務，並向家長宣導9月是全國交通安全月。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警局同步要求各分局強化「護童」專案勤務，並向家長宣導9月是全國交通安全月。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警局同步要求各分局強化「護童」專案勤務，並向家長宣導9月是全國交通安全月。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局在分局長洪志朋率隊下，在校門口設置交通安全宣導攤位，主動向開學前來上學之學童及家長進行交通安全宣導教育。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山分局長蔡啟仁到場協助疏導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

各級學校開學日，桃園市長張善政指出，7月底前已完成全市高中職以下共500所學校的消毒作業，仍提醒各界要注意登革熱和新冠肺炎疫情。為維護學童上、放學安全，桃園市警局也同步要求各分局強化「護童」專案勤務，並向家長宣導9月是全國交通安全月，交大也預告明年將在校園周遭設置科技執法設備，加強取締車不讓人。

張善政今主持市政會議時表示，今日是學校開學日，為防止登革熱疫情，市府已於7月底完成全市高中職以下共500所學校的消毒作業，讓所有的孩子們都有一個安全、衛生的上課環境。

張善政提到，不只是登革熱，目前COVID-19仍在持續傳播，依照衛生福利部8月15日公布的最新防疫措施，快篩陽性輕症、無症狀者可以到校上課，但在校上課或搭乘校車等公共交通運輸工具時，仍應戴口罩，請教育局、衛生局與環保局後續必須加強注意。

桃園市轄區各分局、交通警察大隊、婦幼警察隊也在開學首日特別強化「護童專案」勤務，動用警、民力至轄內交通頻繁的各國民中小學，執行交通疏導勤務，並於校園周邊加強取締違規停車、未禮讓行人等違規行為，引導接送學童車輛應停放於家長接送區，避免車輛任意臨停產生人車爭道或交通壅塞情形。

交通警察大隊長林鼎泰表示，為強化學童通學安全，明年將在校園周遭評估設置科技執法設備，加強取締車不讓人等違規情形，提醒用路人行經校園周邊道路時，減速慢行並優先禮讓行人。

9月1日起至30日為全國交通安全月，警方也趁開學日在校門口設攤，向學童、家長進行交通安全教育宣導，營造一個讓孩子安心、家長放心的學習環境，共同守護學童安全。

林鼎泰呼籲家長接送學童上、放學，請提早出門，避免因人車壅塞延誤時間，若需臨時停車應尋找合法停車空間，切勿違規停車或併排停車之情事，以免影響其他用路人的安全，警方強調，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警或義交人員指揮，共同維持良好交通秩序。

桃園警分局在分局長洪志朋率隊下，除在校門口設置交通安全宣導攤位，主動向開學前來上學之學童及家長進行交通安全宣導教育，也擇定轄內重要路口，共出動11名警力、10名義交進行交通疏導，另選定位於交通繁忙路段之學校8間，派遣專責交通疏導警力16員配合老師及交通導護人員，在校園周邊實施護童工作，確保交通安全。

龜山警分局也特別針對轄內各級學校規畫7處交通疏導崗哨及7處機動交通巡邏要點，針對學生上學尖峰時段加強交通疏導，並將各級學校周邊限制性停車格淨空，以利家長能順利接送學童。