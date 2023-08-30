【全程字幕】破解側翼套路！遭質疑沒領過杜聰明獎學金 柯文哲「一句話」敬告民進黨 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲日前稱他曾以「醫學系第一名」拿過「杜聰明獎學金」，退休醫師楊斯棓質疑柯文哲說謊，杜聰明先生之兒媳杜鄭寵兒女士主動聯繫柯文哲競選辦公室澄清，杜聰明生前帳本，證明柯文哲真的領過獎學金。對此柯文哲怒嗆民進黨，用網軍側翼名嘴治國，遲早會遭到報應。

柯文哲今天下午率黨團及競辦幹部同仁舉辦普渡儀式，對於杜聰明獎學金事件，柯文哲表示，經過這1、2天來，他已經搞清楚民進黨的套路了，不管他到哪裡，民進黨就密切監視，把錄音錄影都存好，然後再看看哪個地方有問題，然後就準備好炸彈、一條龍的準備，一定有中央廚房，側翼網軍名嘴再加上媒體控制，只要民進黨有遇到大的弊案，不管是光電、雞蛋，就趕快拿出來用。

柯文哲話鋒一轉說，自己都覺得蠻驚訝，40幾年前的帳簿還在，還好有40幾年前的帳簿，不然這一下真的講不清楚了，他還是要敬告民進黨，用網軍側翼名嘴治國，遲早會遭到報應，他已經講過很多遍，再講一遍，「用網軍側翼名嘴來治國、控制媒體，遲早會遭到報應」。