「義大利威尼斯國際影展」被視為國際影視與沉浸式內容產業的殿堂，今年影展中來自台灣的影人與作品也展現了豐沛的創作能量。《無法離開的人》導演陳芯宜受邀擔任「沉浸式競賽」單元評審團主席；河床劇團的VR新作《彩虹彼端》也入選「沉浸式年度精選」單元。。

文策院表示，去年台灣獲邀成為「威尼斯市場展」主題國，顯示台灣影視創作的敘事能量與技術實力受國際肯定。今年威尼斯影展「沉浸式單元」包含「競賽」、「年度精選」與「VRChat 世界藝廊」三個單元。去年以《無法離開的人》在競賽單元獲得最大獎「最佳體驗」的導演陳芯宜，今年應邀擔任該單元評審團主席，是「沉浸式單元」在影展成立以來首次由台灣創作者擔任評審，帶領評審團從來自世界各地的 28 部競賽作品中選出今年大獎得主。

今年 6 月甫於紐約翠貝卡電影節「新銳競賽」單元進行世界首映的河床劇團作品《彩虹彼端》，也成為「年度精選」單元 9 部入選的非世界首映作品之一，在影展中放映。

與影展同時舉辦的「威尼斯市場展」，包含導演陳芯宜的 VR 新作《雲在兩千米》，改編作家吳明益同名短篇小說，以及獲得文策院 2022 年「未來內容製作支持計畫」的《放開你的頭腦》也參與了「合資市場展」沉浸式內容項目。文策院今年在「沉浸式內容市場展」設立實體和線上台灣館，完整展現台灣在沉浸式內容創作的產業優勢。

在沉浸式內容相關類別之外，台灣電影今年在威尼斯影展的競賽單元與市場展也有所斬獲。在平行競賽單元「威尼斯日」單元，有金馬獎最佳新導演張吉安的新作《五月雪》入選，為文策院「國際合作投資專案計畫」支持的台灣、新加坡及馬來西亞合製作品。

以發掘電影新秀著名的「國際影評人週」單元，則有演員李鴻其自編自導自演的《愛是一把槍》入選。曾入圍金馬獎最佳新導演的黃熙，這次則以新作《Daughter's Daughter》入選「合資市場展」劇情長片項目，尋求國際合資的機會。金馬影后舒淇也在今年威尼斯影展中獲邀擔任主競賽單元評審，成為台灣首位完成歐洲三大影展評審滿貫的影人。