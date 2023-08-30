南韓啦啦隊女神李多慧，四月正式加盟樂天女孩後，一舉一動都成了鎂光燈追逐焦點，甚至引發「李多慧熱潮」，不過她日前在社群曬出一系列美照，被眼尖網友發現胸口多了「神秘刺青」，立刻掀起熱議。

李多慧昨(29日)在instagram曬出一系列美照，只見她造型相當多變，不僅有穿上啦啦隊服的甜美風格，還有穿OL套裝走輕熟女風，甚至還有街頭風，不論哪種造型都將傲人的魔鬼身材展露無遺，不論是露出纖細小蠻腰，又或者是不科學的修長美腿，都讓網友眼睛大吃冰淇淋，短短一天就吸引近14萬人按讚，足以見得她的超高人氣。

其中一張，只見李多慧身穿一件細肩帶小背心，吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，而她對著鏡頭露出甜美笑容，頓時融化不少粉絲的心，不過有眼尖網友發現胸口靠近鎖骨處，出現蝴蝶紋身，由於先前從未察覺過，讓網友好奇她是否跑去刺青，對此，有人做出解釋：「放大仔細看應該是貼紙，有看到貼紙邊」，由此看出具有高人氣的她，一舉一動都成為發燒話題。

李多慧日前更新個人YT頻道，內容是平時在台北的休假日常，只見她與好友一同搭乘捷運前往信義區大啖韓國料理，影片中好友向她詢問：「你坐捷運都不會被認出來嗎？」她開玩笑回應：「大家都對我沒什麼興趣」，話雖如此，但她當天在餐廳用餐時，就吸引不少民眾在外圍觀，如今影片瀏覽更是已經來到43萬，都能看出不俗的人氣。