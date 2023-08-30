不少人都有和網友相約見面的經驗，一名女子表示，和長得像演藝人員張軒睿的男子約見面，沒想到頭一次約會，竟是到無照明、無步道的山區，陪對方抓蝸牛、抓青蛙，讓她超級崩潰說，「能想像張軒睿跳進草叢抓青蛙嗎？」貼文讓網友全爆笑。

原PO昨（29）日於論壇《Dcard》指出，上月在臉書認男子，聊天過程中得知對方家裡養蛇、蜥蜴等爬蟲類動物，半個月後對方邀她看電影，她答應赴約，豈料當天下午男子突問「妳要跟我去山上嗎？」還強調要去的地方一盞燈也沒有，目的是要去撿蝸牛和抓青蛙。

原PO不知如何拒絕就赴約了，搭捷運途中，男子傳訊告知她會有另外2個男子陪同上山，她一聽狂飆髒話，「乾3個陌生男人見面，還去荒郊野外，真的很怕。」她立刻開啟iPhone定位，將其傳給朋友。

原PO和3男子上山後，看到對方拿出蛇勾和手電筒，當下她真的很懊悔，「我到底在幹嘛？我是誰我在哪？」路上不僅沒有照明燈，甚至連步道都沒有，一路上聽3個男子講解各種蟲類生態等，她崩潰地說，「路上我不知踩爆幾隻大鍋牛，還要時刻幫他注意哪裡有青蛙，能想像張軒睿跳進草叢抓青蛙嗎？」事後她把對方封鎖了，直呼，「這絕對是我2023最荒謬的一天」。

貼文引發網友爆笑，「其實有自己興趣的男生不錯啊！至少他沒回妳時，知道他可能在抓昆蟲」、「感覺上是一個滿老實很喜歡爬蟲類的男生」、「好好笑！看在長得像張軒睿還會抓青蛙，妳就收了吧」。