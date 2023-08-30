國安會祕書長顧立雄接受媒體專訪時稱，蔡英文總統使台海議題受全球高度關注，而從國際一再強調對台議題基本立場不變，可見台海安全穩定已具國際法高度。國民黨立委江啟臣對此表示，顧立雄的說法是在掩蓋真相，混淆視聽，不該吹捧兩岸兵凶戰危提高台灣能見度及國際法高度。

江啟臣表示，顧立雄身為國安會秘書長，掌握國家所有重要情報、情資，對外發言攸關國家整體安全，必須謹言慎行。

江啟臣認為，眾所皆知近來台灣在國際社會能見度的提升，是因為民進黨的台獨主張和中共的文攻武嚇所導致的兵凶戰危，以致各國基於國家利益考量都強調台海必須和平穩定。

江啟臣指出，顧立雄說國際能見度提升是蔡英文的功勞，更是睜眼說瞎話。刻意把台海兵凶戰危的能見度說成是具有國際法高度，則是在掩蓋真相、混淆視聽。

江啟臣強調，顧立雄應該很清楚台灣主流民意支持的是穩定和平的台海現狀，而非現在兵凶戰危的現狀，否則美日印澳、歐盟、北約、G7、G20等為何要一再強調、呼籲各方要重視台海和平穩定及台灣安全？

江啟臣說，顧立雄要告訴民眾的應該是如何回到和平穩定的台海現狀，而不是吹捧現在兩岸的兵凶戰危提高了台灣的能見度與國際法高度。