「台灣食誌」以當地盛產的獨特食材變化出精緻前菜，吃得到日月潭紅茶雞、 雲林烏魚子、東石椒鹽蚵、基隆吉古拉。（台北凱撒大飯店提供）

近幾年，台灣越來越多的餐飲業訴求以當地和產季的食材入菜，除了可減少碳里程，也讓饕客品嚐寶島風土滋養的當季好食材所製作的料理。台北凱撒大飯店王朝餐廳9月1日起至10月31新推秋季新套餐，名為「台灣食誌」的套餐嚴選台灣各產地當令食材入菜，以寶島美食巡禮的概念，匯集各地季節特色食材，融入主廚創意發想巧思，7道佳餚及特色甜品與水果，不分平假日，每客1680元加1成。

「台灣食誌」以當地盛產的獨特食材變化出精緻前菜，主廚巧妙運用季節當令食材加入創新料理手法，開啟味蕾饗宴，其中「日月潭紅茶雞」以日月潭紅玉紅茶飼養的紅玉雞，長年在得天獨厚環境下生長，肉質Q彈滑嫩，襯上青辣椒，完美融合獨特口感新滋味。而「雲林烏魚子」以雲林肥美甘甜的新鮮烏魚子，外層裹上蛋皮搭配白蘿蔔等，更顯清爽細膩口感。「東石椒鹽蚵」則是來自嘉義東石飽滿的鮮甜蚵仔，抹上椒鹽炸得酥脆，底部襯上油條酥脆爽口。另一款「基隆吉古拉」，以基隆傳統小吃為發想，選用新鮮魚板淋上祕製干邑醬，醬汁以酒釀調味香氣濃郁，味道高級順口，傳統小吃化身為精緻佳餚，華麗變身，口感更多層次，令人食指大動，。

秋天正是秋蟹肥美的季節，王朝餐廳的「桂花芙蓉萬里蟹」以新北海岸聞名的秋季萬里蟹入菜，選用肉質細緻的三點蟹，以高溫油炸鎖住鮮甜海味，搭配雞蛋與洋蔥一起爆炒，滋味鮮明，滑潤噴香。另一道「桃園七味豬吋骨」採用台灣豬後腿上的吋骨部位，以港式避風塘料理手法烹調，香氣四溢酥脆有嚼勁，灑上日式七味粉更增添層次風味；搭配烤得酥脆的哈斯麵包，是重口味卻不膩口的亮點菜色。

「桂花芙蓉萬里蟹」以新北海岸聞名的秋季萬里蟹入菜，搭配雞蛋與洋蔥爆炒，滋味鮮明，滑潤噴香。（台北凱撒大飯店提供）

「桃園七味豬吋骨」採用台灣豬後腿上的吋骨部位，以港式避風塘料理手法烹調，是重口味卻不膩口的亮點菜色。（台北凱撒大飯店提供）

「彰化蘆筍龍虎捲」選用新鮮的石斑魚，肉質Q彈，最上層鋪放魚子醬及海膽醬，與石斑天然鮮甜海味完美結合，畫龍點睛的醬汁點綴提升口感層次，佐白蘆筍以及玉子燒，口感清爽又細膩。而「花蓮彩虹食蔬匯」以花蓮金針花搭配肥美香脆蓮藕、黑木耳、甜椒、青椒、菇菌等拌炒，清爽養生，香氣四溢色彩繽紛。「松露東港櫻蝦池上米」選用扎實的台東池上米，加入東港櫻花蝦以及黑松露拌炒，松露香氣濃郁，日本御飯糰形狀吸睛度十足。湯品「新社野菌孟婆湯」選用台中新社天然的野菌，加上海參、花膠等珍貴食材，熬煮多時湯頭濃郁，吃得到滿口的膠原蛋白，膠質豐富滋補養生兼具養顏美容。

「大甲芋頭西米露」則選用台中大甲芋頭，大甲芋頭香氣足又鬆軟，口感軟綿香甜，放入椰汁濃郁的西米露中，芋頭香氣被誘發出來，是極受歡迎的一道台灣在地特色甜品。