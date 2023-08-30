彰化食品小開張敦量2021年因行車糾紛毆打宋姓男大生一案，目前上訴台中高分院審理中。（本報資料照）

彰化食品小開張敦量與李、陳2友人，去年11月與宋姓男大生，於台中市西屯區發生行車糾紛涉嫌打宋致重傷，目前上訴二審，張的辯護人提出宋可獨立行走未達「重傷害」程度，請求法官輕判，宋母認為對方無悔意，盼法官從重量刑。

張敦量等3人多次聲請交保遭駁回，一審法官認為，張所犯的罪行，嚴重侵害宋的身體並可能危及生命，當時重判張男9年，李和陳男則各判4年8月，於2022年9月間法官裁定李、陳兩人各以20萬元交保，張則上訴台中高分院審理中。

據了解，這次二審張敦量的辯護律師，於提出宋去年出庭的記者採訪影片及宋與朋友到健身房影片，認為宋生已可獨立行走、無需人攙扶，請求二審撤銷原判，從輕量刑。

不過檢察官認為，宋生步出健身房的影片，來源不明，不能當作合法證據，已嚴重侵害宋生隱私權。宋母說，張敦量等人，在法院審理時否認犯行，只承認傷害，其拍攝影片，對她與兒子造成生活上的恐懼，請求法官從重量刑。

張敦量等人因行車糾紛毆打宋姓男大生，導致被害人重傷，張依殺人未遂等罪一審判刑9年，張上訴二審後，張父曾提700萬元和解方案，雙方未達成共識，二審以張敦量涉嫌殺人未遂重罪，仍有逃亡之虞等理由，裁定從8月23日起續押2個月。