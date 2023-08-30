「大小港邊 熱帶漁林」由4名七、八年級生於2017年在屏東成立，他們與在地居民、職人合作，打造夕陽海鮮晚宴、牡蠣園下午茶等「沉浸式生活體驗」，每逢寒暑假都大受歡迎，一路走來有信義房屋社區一家全民社造行動計畫陪伴支持，這些遊程賦予大鵬灣、小琉球、東港、林邊等地更多的活力，並讓當地農漁民「相信自己值得被看見」。

「大小港邊 熱帶漁林」部分成員自大三時結合觀光和企管所學，與全台社區合作，制定地方遊程與行銷方案，其中一個屏東縣政府的推廣計畫，讓他們與屏東建立聯繫；2017年底，創辦人鄭佑軒將屏東林邊鄉阿公結束營業的雜貨店改造成基地，開始舉辦夕陽海鮮晚宴等活動，讓人們聚在一起，了解地方的故事。

2019年起，團隊正式從台北搬到屏東深耕，面臨的首要挑戰是想法雖然豐富，卻因對地方不熟悉而難找到支持與資源。為了解決這個問題，夥伴溫佩璇同年申請了社區一家計畫，以「東港職人文化大動員」獲得楷模獎，透過大量的職人訪談和網路傳播，讓外地人更了解當地的文化，並與社區建立了更多的連結；營運長呂佩芸表示，「如果沒有社區一家獎金的支持，團隊可能無法順利邁出關鍵第一步。」

大小港邊熱帶漁林推出的釣沙蟹行程，有趣又富有教育意義。(圖/信義房屋提供)

呂佩芸說，相比其他計畫會給方向，社區一家計畫強調以人為本，不對提案者設限，給予更大的自由度；此外，社區一家不僅支持已有實績的團隊，更鼓勵剛起步的團隊，讓他們逐步成長並證明自己，進而有機會與政府、民間等合作，得到更多資源。團隊在2019年獲得了社區一家幸福社區類種子獎，並在2020-2022年獲得了幸福社區類楷模獎，都是重要的支持。

呂佩芸回憶，如果沒有社區一家的支持，團隊可能仍在台北經營，不確定能否存活。他們初創時缺乏實務經驗，只能以大學的專業知識來協助社區；然而實作後發現，「行銷背後更需要地方實質內容的支撐，才能走得長久」。

社區一家計畫讓「大小港邊 熱帶漁林」能夠進駐當地，聘用當地的年輕人，並請社區長輩擔任特約導覽員，獲得成就感，也為當地人提供一個表現自我的平台，呂佩芸說，以漁塭下午茶遊程為例，漁民為了提供更好的體驗，自主出資建造了遮陽棚，保護遊客免受陽光曬傷，並精心挑選高品質的產品呈現給遊客。

「大小港邊 熱帶漁林」經過４年深耕，與當地4個社區、農漁會和風景區管理處合作，開發了15個遊程，並提供10套教材免費供學校試教，讓在地的孩子也能學習到鄉土文化。

透過在地居民、返鄉青年以及地方組織的努力，「大小港邊 熱帶漁林」順利推動當地的永續生活，並透過永續旅遊，讓一般民眾理解社區營造的重要性；從社區一家到地方創生，體現了信義企業集團創辦人周俊吉的願景：打造一個生生不息的永續生態系，保留地方的人文地產景，共同建設美好台灣。