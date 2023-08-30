該公司說，第二季產量下跌2.2%，至每日390萬桶。此外由於油價下跌，上半年銷售達到3.9兆盧布(約410億美元)，比去年同期下降了逾20%。

儘管如此，第二季度的營收仍增長了12.1%，達到2兆盧布。

該公司1~6月淨利達到6520億盧布，但沒有提供相關比較數字。

與去年俄烏戰爭爆發之初的油價飆漲相比，全球大型石油氣業今年獲利已經砍半。

俄羅斯石油說，第二季淨虧損186億盧布，表現遠遜於去年同期的淨利1.03兆盧布。

OPEC+在2022年底開始限制石油供應，以提振市場，並在六月將限制供應期限延長至2024年。

該公司負責人、以及普丁的親密戰友Igor Sechin說，儘管市場價格波動，但由於努力控制成本，該公司仍成功展現出永續的財務業績。

俄羅斯石油今年1-6月的息稅折舊及攤銷前獲利(EBITDA)減少5.1%，至1.4兆盧布。該公司表示，EBITDA的下降沒那麼明顯，主要歸因於對印度和中國的銷售增加。