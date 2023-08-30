第二大隊大隊長王騰毅說，練習機目前讓分隊同仁進行實機練習使用上反應均良好。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

消防人員救護出勤時，若病患出現低血壓、低血糖或OHCA（到院前心肺功能停止）時須進行IV（靜脈）注射，為了讓靜脈更明顯、下針更容易，台南市消防局第二大隊麻豆分隊研發小組自行研發「第一代新型IV注射血管顯像自組練習機」，相較市售約10萬元的靜脈顯像儀，其花費成本約1萬元，可供外勤人員執行救護技術教育訓練使用。

麻豆中隊長廖鼎鈞、隊員洪一誠及柯又豪3人組隊，參考醫療器材靜脈顯像儀的設計原理，自行研發「第一代新型IV注射血管顯像自組練習機」，其機體外觀利用黑色外殼及布幕具，減少外在環境干擾；另紅外線投射可快速尋找手背皮下血管靜脈位置，縮短穿刺時間，減少穿刺次數。

廖鼎鈞表示，研發這台練習機花費1年多的時間，目前也已經運用在實務上，非常好用又有效率，而這台機器成本僅1萬多元，比起購買一般的靜脈顯像儀便宜非常多，節省不少公帑。

第二大隊大隊長王騰毅說，練習機目前讓分隊同仁進行實機練習使用上反應均良好，有效克服下針技術上的問題，強化同仁進行IV注射自信度，利用小巧思發揮大功效且不會造成負擔，實屬難得。