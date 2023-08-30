新冠病毒不斷變異，就怕秋冬再來一波，疾管署和莫德納公司達成共識，拚最快9月中，到貨第一批約200萬劑的「XBB」變異株疫苗抵台開打，食藥署正加速審核莫德納公司EUA（緊急使用授權），拼「一個月內會有結果」，台灣民眾可能搶先美國更早打到XBB疫苗。根據ACIP規劃，第一階段從65歲以上長者先接種，觀察一個月，視打氣再規劃給六個月以上全年齡接種。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今開會討論長者肺炎鏈球菌以及莫德納XBB.1.5疫苗的接種建議。疾管署副署長曾淑慧表示，XBB.1.5可作為第一劑疫苗接種，並比照流感疫苗接種方式，也就是分階段接種，第一階段先讓65歲以上高風險對象接種。

不過，曾淑慧也坦言，目前疫苗打氣不佳，屆時仍會看到貨量，以及民眾接種是否踴躍，先觀察一個月的施打狀況，再開放6個月以上全年齡接種疫苗。

食藥署副署長陳惠芳說明，莫德納XBB.1.5疫苗的緊急授權（EUA）資料已於6月送達，本月23日完成補件，已列入優先審查對象，會盡力配合行政需求加速審查。

目前國際間尚無國家通過XBB.1.5疫苗緊急授權，台灣是否可望成為全球第一？陳惠芳表示，待食藥署完成資料審查後，會將報告提至專家會議討論，預計1個月會有結果。

此外，流感疫苗預計在10月2日啟動第一階段開打，11月再啟動第二階段提供50歲以上～64歲接種。長者肺炎鏈球菌疫苗的接種種類及接種對象是否擴大？曾淑慧表示，一直都有討論，肺炎鏈球菌有可能跟流感一起接種，因為都屬於秋冬容易感染疾病。