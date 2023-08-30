Alex Cobb was THIS CLOSE to a no-hitter 💔😭 pic.twitter.com/rU4JzniGwo — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) August 30, 2023

邁入大聯盟生涯第12個球季，30日巨人先發投手卡布（Alex Cobb）即將迎來大多數選手夢寐以求的無安打比賽，可惜最終事與願違，卡布投了8.2局沒有被紅人打者敲出安打，卻在最後一個出局數時破功，無緣完成巨人隊史第18次無安打比賽。

35歲的卡布開局連解決8名打者，直到3局上巨人三壘手施密特（Casey Schmitt）處理森澤（Nick Senzel）的滾地球時發生傳球失誤，紅人才艱苦踏上壘包，卡布接著連續5個半局送出三上三下，第9局又是森澤的保送，紅人打者本場第2次摸到一壘壘包。

順利拿下2個出局數，卡布只要再解決1個人次就能達成歷史，不過剛好投出刷新職業生涯新高的125球時，卡布的指叉球被史提爾（Spencer Steer）掌握，推向右外野深遠處形成二壘安打，不但無安打紀錄破功，盜上二壘的森澤也順勢奔回本壘攻下分數，完封也跟著泡湯。

卡布最終三振迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）結束比賽，用了131球寫下大聯盟自2019年以來單場用球數最多的一次，卡布拿下本季第2次完投勝。巨人隊史上一次達陣無安打比賽的是2015年赫斯頓（Chris Heston）面對大都會，那一年是他的新秀賽季，但該役赫斯頓沒有投出任何四壞保送，卻奉送大都會打者3次觸身球上壘，在控球如此不穩的狀況下完成無安打，實屬難得。