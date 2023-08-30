民進黨今中常會，據轉述，民進黨祕書長許立明針對鴻海創辦人郭台銘參選連署一事，提出「四不」，不涉入、不評論、不參與，不嘲諷，要求黨公職不要介入。

此外，據轉述，黨團書記長莊瑞雄今中常會時也提出，國民黨記者會開的比民進黨晚，許多批判政府的政策，無法適時回應，行政院院如果沒有即時回應，媒體新聞露出只有單方面說法，「很像我們就默認了」，尤其選戰緊要關頭，行政院要適時提出說明。

據轉述，列席的行政院副院長鄭文燦表示，這方面行政院要去注意；許立明則說，近來相關議題攻防上，藍、白兩黨抹黑扭曲，在過去一段時間府、院、黨跟立法院黨團在輿情發言系統上都有互相配合，也期待後續再面對相關議題時，要持續保持謹慎快速，才不至於讓謠言無限制擴大。

據轉述，許立明會中還指出，近來國際相關事件持續發生，接下來蔡英文總統即將出訪史瓦帝尼，民進黨會配合府方相關資訊，注意周邊跟國內變化，即時應處。

許立明也提到，侯友宜九月初將出訪美國，國民黨副主席夏立言先去中國再一起跟侯去美國，民進黨要密切關注中間是否會有需要注意的地方。

對於郭台銘連署一事，許立明再次強調，民進黨不可以參與連署、不要涉入、不評論、不嘲諷，深化民主改革，提出更多更好的政績政策，才能爭取國人最大支持。