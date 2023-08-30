東部海岸國家風景管理處彙整各景點即時影像，呼籲颱風天勿出門，線上觀浪精彩又安全。（摘自東部海岸國家風景管理處Youtube／蔡旻妤台東傳真）

氣象局持續針對蘇拉颱風發布海警及陸警，台東各地陸續出現間歇雨勢，台東縣政府交通及觀光發展處及東部海岸國家風景管理處彙整各景點即時影像。縣府挑選接近海域的富岡漁港、富山護魚區、金樽漁港等，東管處則以三仙台、綠島、石梯坪影像線上開台，兩單位皆呼籲民眾到海邊觀浪逗留，線上觀浪最安全。

颱風蘇拉逼近 台東縣府、東管處推「這樣」觀浪最安全

台東山海景致宜人，交觀處持續導入智慧科技，自2021年開始陸續在多良車站、池上天堂路、杉原灣、金樽、富山、富岡漁港、金崙大橋及華源曙光觀景台，民眾可透過「Amazing Taitung 台東就醬玩」Youtube頻道線上欣賞美景。因應颱風到來，挑選鄰近海域的景點影像供民眾觀浪（https://www.youtube.com/watch?v=TdTaQ_Loimg）

交觀處指出，最熱門的多良車站不僅可以遠眺綠島、蘭嶼，太平洋、星空及日出景致，結合現場收音可聆聽海浪、火車鳴笛、台9線公路車流聲等臨場音，吸引許多遊客觀看，更曾在颱風接近期間捕捉到水龍捲珍貴畫面。而今年熱氣球期間，民眾更透過即時影像捕捉「帳篷會走路」畫面，頓時成為全場焦點。

東管處彙整東海岸沿線花蓮石梯坪、台東三仙台、金樽、都歷、綠島柴口、帆船鼻等即時影像，並開啟蘇拉颱風觀浪直播（https://www.youtube.com/watch?v=oPOtnETxU7s）。東管處長林維玲呼籲民眾颱風天不要冒險觀浪，線上觀浪精彩又安全，也有粉絲捕捉到海巡人員認真值勤畫面，東管處小編不時在頻道內與民眾親切互動「目前還是藍天唷」、「三仙台來了一朵大雲」。

台東縣長饒慶鈴表示，為避免民眾從事戶外活動、施工等而受困於山區、沙洲或海邊的意外事件，權縣有關單位加強山區、河、海邊等易生災害危險地區管制勸離措施，確保民眾生命安全。