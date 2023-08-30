暑假結束！今天（30）正式開學，早上學童們陸續返回校園，展開新的學習生活。花蓮警察局吉安警分局結合協勤民力、學校志工、導護媽媽、老師等，在校園周邊重要路口執行護童勤務，分局長康健浚特別前往視導，關心校園週邊交通狀況及孩童們上學的情形。

吉安警分局表示，除了員警在大門口、側門實施護童勤務外，同時也在上、放學時段加強校園周邊巡邏及守望勤務，在校園周邊注意學童的各種動態，是否有逗留或落單學童，防止意外發生，也遏止有不肖人士在校園周邊活動，影響及危害學童的安全，保護學童安心上學。

員警藉此機會呼籲家長，提醒孩童養成結伴同行的習慣，出門行蹤應誠實告知父母，並言明返家時刻，平時應提高警覺，不隨便與陌生人來往、不收取來路不明的食物跟禮物、不搭乘陌生人的車輛，如遇開車問路應保持距離不可貼近車身，才能確保自身安全。

吉安分局康分局長表示，消弭校園危害事件及保護婦幼安全的工作警方責無旁貸，同時也是持續和永久性的重點工作，除了警力的全面投入外，仍然需要全民共同的體認與持之以恆付出關懷，呼籲大家一起來關心婦幼兒童的生活安全，杜絕校園發生危害，與學校一同守護孩童安全。