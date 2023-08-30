電影《榮耀之路》是阿爾及利亞裔的法籍導演哈希德阿米二度入圍威尼斯影展之作，改編自其自身家族故事，拍攝橫跨摩洛哥、法國、台灣三地。除了集結歐洲實力派演員卡里姆萊克盧、沙伊恩布曼丁、魯比娜阿扎巴爾，將一個移民法國的阿拉伯家庭所面臨的處境如實呈現，台灣方面則找來曾入圍金馬影后、近期積極往國際發展的女星宋芸樺加入演出。

宋芸樺在片中挑戰全英語對白，更與被法媒評選為法國10大性感男星之一的沙伊恩布曼丁大談浪漫異國戀。被名導阿布戴柯西胥挖掘的沙伊恩，此次飾演來台大留學的阿拉伯裔法國青年埃沙，在埃沙的哥哥伊斯梅爾（卡里姆萊克盧 飾）來台探訪時，三人不僅一起大啖道地麻辣鍋，宋芸樺更化身中文小老師，親自教導外表吊兒啷噹、內心比誰都關愛弟弟的伊斯梅爾如何用中文呼喚「弟弟」。一場一行人在露臺開趴、欣賞101跨年煙火的戲，可說是全片最高潮，由於拍攝跨年煙火只有珍貴的一次機會，全體演員都非常投入在當下氛圍，宋芸樺和沙伊恩布曼丁更在眾人狂歡喊完「Happy New Year」之後情不自禁擁抱、熱吻起來，讓一旁的哥哥看得臉紅心跳。

此外，宋芸樺也特別遠赴法國拍攝男友埃沙葬禮的戲，一身樸素打扮的她，精準將痛失所愛的悲傷情緒演得入木三分，獲得導演哈希德阿米大力讚賞，「宋芸樺的演出為整部電影增色許多！」除了宋芸樺之外，台灣知名演員黃遠以及導演鄭有傑，也在片中分別客串演出埃沙的台灣友人以及地方警察，為整部電影帶來畫龍點睛的效果。片中一場兄弟兩人騎著摩托車在烏來山間兜風、坐在清澈溪流邊敞開心胸，從過去聊到未來，從生涯規劃談到理想抱負的戲，不僅讓觀眾看到兄弟二人在異鄉卸下包袱後的真情，也讓台灣山林美景成功躍上國際，讓世界各地的觀眾看見台灣好山好水的療癒力量。《榮耀之路》將於9月28日在台上映。