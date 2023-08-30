桃園中壢青埔地區建案多人口逐年增加，桃園市交通局原訂今年2月試辦「青埔環線」公車，卻因司機荒延宕，經與客運業者協調，確定9月1日起開始營運試辦3個月，分為左、右環線共23站。居民抱怨，重要高鐵站沒停，且上下班時段車次少，搭乘意願不高。市府交通局回應，試辦期間將蒐集居民意見，採滾動式檢討調整。

交通局表示，為提供青埔地區民眾通學及轉乘需求，由亞通客運試營運「217青埔環線」，路線提供平日服務假日不營運，規畫以捷運A17站為起迄點，採循環線服務，每日15班次，提供青埔住宅區民眾至機捷A17、A19站或通學青埔國中、大園高中，還可以到環球購物中心、華泰名品城逛街等接駁需求。

市議員黃崇真說，當地通勤往雙北、新竹上班族多，青埔環線雖有經過A17、A19站，卻未行經最重要的高鐵桃園站，不符合通勤族的需求。另外，站點名稱不明確也容易讓人混淆，像是民生社區是老青埔人才知道的地名，現在旁邊就有青園國小，應該要以顯著地標作為站名，才能讓人知道確切上下車位置。當地民眾也說，從外縣市回到桃園，時間根本對不上，希望上下班通勤時段應該要有更多班次，開設此條公車線路才有意義。

交通局表示，因為該路線目前僅有1輛車行駛，考量現有1200通勤月票，民眾可搭乘至A17或A19再轉乘高鐵。另外，通勤時間班次沒那麼密集，主要跟業者討論考量司機工時才會這樣規畫，會在試營運期間持續蒐集民眾做滾動調整，努力貼近大家需求。