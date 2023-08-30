今天（30日）是全國各級中小學開學日，花蓮警分局在轄區各學校執行「護童交安專案」勤務，同時加強取締校園周邊違停，以確保每位學童平安上學

花蓮警分局表示，根據往年經驗，上午7點到8點為家長接送學童最密集時段，現場亦容易發生交通壅塞情形，因此，該分局在轄區各級中、小學均安排有員警搭配導護人員在路執行交通指揮，並編派巡邏警網兼任疏導工作。

本次護童專案勤務，花蓮警分局共針對轄內各級學校規劃14處交通疏導崗哨及機動交通巡邏熱點，於學生上學尖峰時段加強交通疏導，以利家長順利接送學童，分局長陳文彬也率同派出所同仁到忠孝國小和校長紀忠呈一同進行護童任務，並由偵查隊員警對學生、家長進行犯罪預防宣導。

花蓮分局分局長陳文彬也提醒轄內各級學校加強門禁管制，同時針對未設守衛安全人員之學校園區，加強早晨、中午、黃昏及深夜的巡邏勤務，配合學校需求協助校園安全維護。