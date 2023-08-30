一名民宿老闆日前抱怨，有一組客人訂走3間房間，退房時把房間裡所有浴巾、毛巾，連同腳踏墊共18樣備品都一起帶走，全是高磅數的棉織品，讓民宿老闆看傻眼，「有這麼缺嗎？」

這位民宿老闆在臉書「靠北住宿2.0」發文，經營一家小民宿，雙人房平日1000多元、四人房2000多元附早餐，房間內有提供大浴巾、小毛巾、腳踏墊，都是高磅數的棉織品，日前一組客人訂走3間房，卻在退房時將全部的浴巾、毛巾、腳踏墊共18件物品全都一起帶走。

原PO趕緊打電話給客人，解釋這些並非一次性的物品，不可以帶走，麻煩送回民宿，結果客人竟趁著原PO忙著整理房間時，把物品丟在客廳就跑，而且還只歸還一半，讓原PO很生氣，不懂有這麼缺嗎？住房都有登記資料，這客人隨意帶走非一次性的用品，真的都不怕會被求償嗎？

貼文PO出後，網友也看傻眼，紛紛留言：「有窮成這樣？」、「浴巾誤拿就算了，腳踏墊說不過去」、「奇聞共享」、「太扯了吧！行李塞這些不覺得很佔空間嗎」、「可能真的很缺吧…誰叫你們家的東西這麼好用」，還有人表示「支持報警」、「去警局報案偷竊，讓他留案底」。