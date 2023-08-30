南投市郊營北路居民為了怕被檢舉魔人拍照，近日流行「把車停在自家騎樓後遮住車牌」動作。縣議員簡千翔提供

正值農曆7月，南投市郊營北路居民近日卻流行「把車停在自家騎樓後，記得遮住車牌！」原來該路段檢舉魔人近日瘋狂檢舉「車子凸出人行道」，有民眾同1台車就收到6張罰單，縣議員簡千翔痛斥「擾民」，要求縣府改善！

民眾黨縣議員簡千翔近日接獲多起投訴，指南投市郊營北路民眾近日遭「檢舉魔人」檢舉「停車占用騎樓地」遭開紅單，有人同1台車竟被開了6張罰單，氣得集體向他投訴。

簡千翔30日親自前往營北社區了解。陳姓居民報案，大家都習慣停車在自家的騎樓，沒想到最近頻傳有人「停車占用騎樓地」被開紅單，他們原本以為是警方為了拚績效開紅單，後來才發現原來每天都有檢舉魔人來拍照，其中有居民甚至1輛車收到4張或6張罰單。

居民也抱怨，在南投市的商圈，到處是騎樓被用來賣衣服、修機車，甚至隔起吧台賣手搖飲，連小學生放學的路隊，常因騎樓不通繞出來走馬路穿梭在機車車陣中，險象環生。民眾痛批「警方對攤商佔用騎樓擺攤作生意視若無睹，卻對住在市郊停車在自家門口的民眾大執法，這種雙重標準，讓小市民很難心服。

簡千翔認為，位在營北國中後側的營北路，行人稀少，一整天都很難看見有人走在騎樓，市郊騎樓清空，有何意義？他認為正值不景氣，大家都「歹賺呷」，警方對把自己車停在自家騎樓的居民開罰，甚至還連開好幾張罰單，「這不是擾民什麼是擾民？」

「警方自甘成為「魔人的細漢仔」！」簡千翔說，警方依檢舉魔人檢舉的內容，一個口令一個動作，光是佔用騎樓停車，「南投市營北里不行，舊商圈就可以」，這根本是選擇性執法，他呼籲相關單位要研議改善方法，重視人民的基本需求，讓人民的生活能免於焦慮和恐慌。

對於民眾指控警方選擇性辦案，中興警分局長侯興龍說，只要停車不影響行人通行，警方不會主動對騎樓停車開罰，但一直有「檢舉魔人」拍照檢舉，不開罰是瀆職，除非修法，警方對此也很無奈。