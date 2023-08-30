國民黨總統參選人侯友宜今天前往北市大安區火聖廟參拜，並與大安區里長座談，火聖廟主委、前北市議長陳錦祥日前才陪同副總統賴清德拜火聖廟，侯此行而來被視為「固樁」。陳錦祥今受訪時坦言現在賴清德已經坐著選了，國民黨應該要團結，他也表達對侯友宜選情有信心。

侯友宜今天參拜火聖廟，陳錦祥以及北市立委參選人羅智強、北市黨部主委黃呂錦茹、議員徐弘庭、王欣儀等陪同；侯友宜說自己跟陳錦祥是30年以上好朋友，陳家祖厝他之前就來過，一直也都有聯絡，是有感情的，他相信大家團結一致最後能勝選。

陳錦祥說從22歲開始就跟侯友宜很熟了，兩人是非常好的兄弟，但他也坦言賴清德現在選情本來就很穩，「坐著選」，國民黨應該要團結，不過他也對侯有信心，媒體問有沒有給侯加油，陳說，剛沒跟侯說，但侯知道，「大家放心，我們是老兄弟，沒問題。」

侯友宜今天與大安區里長見面，說自己在新北每天都跟里長搏暖，看他在新北的政績就知道，當時民調還一直最高，他也自我調侃，結果國民黨一徵召選總統，民調馬上就下來，「民進黨太厲害，執政沒半步，選舉全奧步，把餵藥案變成餵毒案，最後變成烏龍案，有還我清白嗎？」

他也向基層強調，他上任將會重啟特偵組，負責查弊，要把毒瘤清除乾淨，以後大家要支持會揭弊的羅智強進入立院，然後讓他當總統負責除弊，里長們也熱情高喊凍蒜。

有趣的是，當主持人邀請里長與侯談話時，黃呂錦茹急踩煞車，開玩笑說他們大安區里長「最會吐槽了」，以後總統跟立委當選之後大家再大鳴大放，現在目標先團結勝選，「大家可以去吐槽蔣萬安，反正蔣萬安已經選上了，而且吐槽蔣萬安最後等於吐槽到自己。」