一些研究機構警告全球在2025年將面臨鋰供應短缺，惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下研究部門BMI即是其中之一，在最近發布的報告中，BMI表示鋰供應會短缺主要因為在中國供不應求所致，「我們預期在2023年～2032年間，僅中國電動車的鋰需求每年平均將成長20.4%。而同一期間，中國的鋰供應量僅將成長6%，這樣的成長速度甚至連預期需求的三分之一都無法滿足」。

中國是全球第三大鋰生產國，而鋰是電動車電池不可或缺的元素。

2021年全球鋰產量為54萬噸，而世界經濟論壇（World Economic Forum）預期到2030年，全球鋰需求量將突破300萬噸。

根據S&P Global Commodity Insights所做的預測，2023年電動車銷量將達到1,380萬輛，到2030年將暴增至3,000萬輛以上。

德銀鋰和綠能科技股研究部門主管Corinne Blanchard表示，我們從根本上相信鋰產業將面臨短缺。我們當然也預測供應會增長，但需求將以快上許多的速度增加。

其他分析師則認為鋰不會這麼快就陷入供應短缺，但仍然預期會在2030年發生。

根據能源研究公司Rystad Energy所做的分析，雖然更多的鋰礦和開採探勘項目出現或能支應不斷增長的需求，但這只讓短缺問題延後幾年發生。目前正在勘查的鋰礦項目有數百個，但地質的複雜性以及曠日費時的許可申辦仍然構成挑戰。

根據Refinitiv數據，目前全球僅有101個鋰礦。