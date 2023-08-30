監製孫起明（左起）、范逸臣、郭泓志，呼籲影迷：「9月8日，一起進戲院支援啦！」。（CATCHPLAY提供）

由郭泓志、范逸臣、姚淳耀主演今夏最義氣電影《我最愛的笨男人》將於9月8日全台盛大上映。電影中的三位男主角飾演能夠為彼此赴湯蹈火的江湖兄弟，並自創了男子漢信條：「一、要有兩顆芭樂、二、不需要耳朵、三、要浪漫、四、沒在掉眼淚的」，三位男主角表示當時三人在讀本時，男子漢信條只有兩項，角色與本色非常相似的郭泓志馬上即興新增第三點，直呼：「男子漢就是要會耍浪漫！」而范逸臣也接著回應：「還有沒在掉眼淚的啦！」而至於為什麼不需要耳朵，姚淳耀則笑說：「進戲院看電影就知道了！」郭泓志、范逸臣與姚淳耀也因為一起拍戲、一起為電影現場主題曲培養出來真實的兄弟情誼，並笑說要組男團出道，團名就叫作「笨男人」，三人共同演唱的電影主題曲〈笨男人〉於全網串流平台熱播中。

電影《我最愛的笨男人》今日舉辦試片，觀眾完全投入片中的爆笑、暴力與男人之間的義氣傻勁，而對於首次演電影的郭泓志，則一致給予大讚「根本就是被棒球耽誤的電影明星。」電影日前於台南、高雄舉辦影迷見面會活動，監製孫啟明攜男主角范逸臣與郭泓志出席並獻唱電影主題曲〈笨男人〉，熱情的粉絲除了大讚：「超好聽！」也表示迫不急待9月8日到電影院觀賞電影；監製孫啟明在見面會活動時向主持人楊達敬提到將三位男主角組在一起主演電影的原因，他說：「范逸臣是億萬票房電影吉祥物，郭泓志是台版巨石強森，又是大聯盟投手，姚淳耀更不用說，影帝級的演技！」見面會現場，主創團隊更暖心現場親手簽名電影海報獻給到場支持的影迷，也不忘呼籲影迷：「9月8日，支援啦！」

電影《我最愛的笨男人》描述西屯阿全(范逸臣 飾)外表看似火爆凶狠，實際上卻有顆善良柔軟的心，和他的好兄弟阿鬼(姚淳耀 飾)、龍仔(郭泓志 飾)一起闖蕩江湖 。一次意外，他們的老大過世，悲傷的阿全在喪禮上邂逅了酒家女貝貝(劉奕兒 飾)。為守護老大遺言的阿全開始展開熱烈追求，然而貝貝不領情，甚至想利用他的單純來騙財。另一方面，老大遺留下的水電行土地成為都更的最後一塊拼圖，遭惡勢力覬覦，阿全更遭友人設計賠掉所有財產，貝貝也被惡棍綁架。面對一波三折的困境，阿全能從這場陰謀中全身而退嗎？