高中以下學校今天開學，台中市大甲高工學生交通車今天開標又流標，15條交通專車路線停擺，校長簡慶郎說，預計調高金額後9月11日再招標，若仍流標，會與家長協調檢討、裁撤部分路線。

簡慶郎說，開學首日沒有校車，交通局協調2班公車繞行大甲高工，分局也協助上課日上下學時間協助維持甲后路、開元路及沿線交通疏導與安全維護；學務教官及校安同仁針對校園、門口、開元路沿線安排維安人員，協助疏導學生行進；引導接送車輛至校園內（活動中心側）下車，以紓解校門口壅塞。

簡慶郎說，全校1302個學生扣除15個請假，今天幾乎沒有學生遲到，第一節課的出席率超過98％，目前學校宿舍男生還有50個空床、女生有36個空床，遠途同學可考慮住宿。

簡慶郎表示，學校今年已將15條路線校車總金額調高到1270萬元，平均每台車每天4233元，據了解是因價格太低，廠商有營利考量，會優先選擇費率較高的學校，9月11日重新招標預計將金額提高30％約1550萬元，盼能順利招標，若仍無法標出去，會與家長協調，裁撤部分近程路線。

簡慶郎說，交通車資持續攀升，明年還是會遇到一樣的問題，盼交通局能採納「交通車公車化」理念，給予相應補貼。學校持續努力，在不增加家長太大負擔的狀況下，將校車發包。