日本經濟產業省30日公布，在截至8月28日止該周，日本全國普通汽油零售平均價格每公升上漲1.9日圓至185.6日圓（1.27美元），寫下1990年開始追蹤此數據以來新高，並且為連續15周勁揚。

此前的歷史紀錄是在2008年8月締造，當時每公升汽油價格站上185.1日圓。

受到日圓貶值以及全球油價上漲影響，日本汽油價格則持續攀升。日本政府上周表示，鑑於油價續漲，可能會延長補貼。

路透29日引述3位知情人士說法指出，日本政府考慮將燃料補貼延長至年底，讓汽油價格維持在每公升180日圓以下。