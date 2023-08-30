日本經濟產業省30日公布，在截至8月28日止該周，日本全國普通汽油零售平均價格每公升上漲1.9日圓至185.6日圓（1.27美元），寫下1990年開始追蹤此數據以來新高，並且為連續15周勁揚。
此前的歷史紀錄是在2008年8月締造，當時每公升汽油價格站上185.1日圓。
受到日圓貶值以及全球油價上漲影響，日本汽油價格則持續攀升。日本政府上周表示，鑑於油價續漲，可能會延長補貼。
路透29日引述3位知情人士說法指出，日本政府考慮將燃料補貼延長至年底，讓汽油價格維持在每公升180日圓以下。
受到日圓走貶影響，日本汽油零售價飆漲至新高紀錄，外傳日本政府可能會將現行的燃料補助截止日期延長至今年底。
日本經濟產業省30日公布，在截至8月28日止該周，日本全國普通汽油零售平均價格每公升上漲1.9日圓至185.6日圓（1.27美元），寫下1990年開始追蹤此數據以來新高，並且為連續15周勁揚。
此前的歷史紀錄是在2008年8月締造，當時每公升汽油價格站上185.1日圓。
受到日圓貶值以及全球油價上漲影響，日本汽油價格則持續攀升。日本政府上周表示，鑑於油價續漲，可能會延長補貼。
路透29日引述3位知情人士說法指出，日本政府考慮將燃料補貼延長至年底，讓汽油價格維持在每公升180日圓以下。
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