現在國內大專校院資通訊領域招生名額大增，但許多高中人社班卻停招，人才培育失衡。教育部長潘文忠今表示，會適時將國家人力需求告知大學，做為他們招生策略的參考；同時，教育部正推動「人文與社會科學基礎人才培育計畫」，希望更多高中生對人社領域產生興趣。

112學年大專校院資通訊科系，包括資訊、電機、電子、電腦、通訊、半導體的科系的招生名額達2萬6866人，占全體招生名額高達15.94％。大專校院分18個學群招生，資通訊招生名額就占約1／6，已排擠到其他領域的招生，像護理人員現在就很缺，有人開玩笑說，以後生病要吃晶圓。

教育部今舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體採訪時表示，產業發展需要人才支撐，國家現在確實有重點產業取向，如5＋2及六大核心產業等，而國發會等政府跨部會也均會對國家的整體人力需求進行評估，教育部會將資訊跟各大學一起來討論，也做為大學招生策略的考量。

此外，在大學廣招資通訊領域學生同時，台南一中、北一女中、建中等明星高中的人社班紛紛停招，讓人擔心未來台灣的人才培育將愈來愈失衡。

對此，中研院士朱敬一和王汎森等人規畫在本學期時，重新啟動高中「人社導論和經典閱讀」課程，邀請重量級且能言善道的大師如考試院長黃榮村等人進入高中講授「經典重新來敲門」課程，要喚醒高中生對人文社會領域的興趣。

潘文忠表示，108課綱是要讓學生可以依自己興趣適性選擇課程，因此現在高中職增加很多選修課程，即使是普通班學生，也能透過選修課程增加和人文社會領域接觸的機會。

但潘文忠也承認，產業和大學相關科系的發展會影響高中生的選擇，因此教育部規畫從111年至113年推動「人文與社會科學基礎人才培育計畫」，邀請到朱敬一等人進行「人社導論和經典閱讀」課程，有18個高中的人社班、語文資優班的學生參加，希望透過這個計畫，提升更多高中生對人文社會領域有興趣。