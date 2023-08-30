進口雞蛋爆出補助「1人公司上億元」黑箱疑雲，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，農業部應公布進口雞蛋政策細節及補助款流向，避免補助變成圖利特定廠商。

邱臣遠說，雞蛋問題已經延燒2年多，農業部先是改善雞蛋產銷問題不力，發生大缺蛋，直到今年三月才被動的大幅進口雞蛋因應，但仍使蛋價攀上歷史高峰；而現在更接連爆出「疑似有補助黑箱」、「數量過剩」、「進口蛋品質參差不齊」、「農藥殘留違規」等問題。

邱臣遠指出，農業部從今年3月專案進口雞蛋至七月，補貼價差已將近5.7億元，進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等。但根據媒體爆料，超思公司去年9月5日才成立，是資本額僅50萬元的一人公司，卻領了上億元補助，超過全部補助額的1／6。而農業部更表示國貿局網站的進口數量「廠商申請不公開」，其中似乎黑幕重重。

他說，農業粉專「Lin by好油」版主林裕紘就質疑，超思的蛋是賣給畜產會，畜產會再以農發基金補貼其中價差，這樣根本是在玩文字遊戲。

邱臣遠質疑，如果媒體爆料是真的，一家資本僅50萬的1人公司，卻能獲得上億元補助，表示他有非常大的週轉金且有把握獲得補助，他認為針對專案進口雞蛋予補助廠商遴選充滿黑箱，啟人疑竇。

邱臣遠批評，農委會已經升格農業部，卻仍然無法搞定雞蛋產銷及供應問題，讓人懷疑農政機關只剩下發錢補助的功能。邱臣遠呼籲，農業部應該公開專案進口雞蛋政策細節及補助款流向，避免補助變成圖利特定廠商。

邱說，針對補助政策自三月開始，並預定要執行到明年六月，期程過長，農業部應立即滾動檢討雞蛋進口政策，適時修正，加強源頭品管及有效控管進口數量。

邱也強調，農業部在這段期間，應加強積極輔導國內雞農恢復生產，健全國內雞蛋產銷秩序。