20多位沙灘車業者反映盼縣府釐清法令權責，提供專區沙灘車經營。（王志偉攝）

沙灘車協會理事長黃鴻達說遊客掉了近7成，希望能「合法」經營。（王志偉攝）

花蓮縣政府依照行政院「沙灘車管理指引」，禁止沙灘車進入縣內沙灘地，業者陳情。縣議會今召開專案會議，邀縣府與業者討論解決方向；觀光處說沙灘地屬國產署未登錄土地，能否撥用代管、或租給業者，都還要釐清，行政院已訂9月6日再度召開會議由國產署報告評估，主持人議員楊華美則提出鳳林遊憩區、廢棄鹽寮漁港沙灘區塊，請縣府評估是不適合成立「專區」。

宜蘭南澳神秘沙灘、北花蓮三棧沙灘沙灘車盛行，因宜蘭場域危險也有破壞生態之虞，中央與地方下達禁令，沙灘車都不可進入。花蓮則是在2個月前依據中央指引下令取締，不過正逢暑假遊客旺季，引起業者錯愕，分別向民代陳情。

楊華美今天找來縣府觀光處、業者討論，多位議員到場關心。楊華美說，沙灘車是新型態的觀光遊憩產業，卻衍生很多問題，像是民怨、農業交通、管理與生態，希望縣府權責機關能幫忙業者尋求解決之道。

縣府觀光處長張志翔表示，中央希望參照宜蘭取締方式，但宜蘭神秘沙灘範圍小、出入口少，花蓮範圍大，出入口多，沙灘區涉及許多管理權責，多次跟中央行文解釋法令疑慮，沙灘區由海岸管理法管制，沙灘土地則屬國產署未登錄區，縣府能不能認領管理？仍待釐清。

對土地法熟稔的議員黃馨則認為，縣府可提未登錄土地代管，土地管理釐清後就能合法劃「專區」，各鄉鎮也能比照辦理，不過，張志翔說，若無償撥用代管後，能不能租給業者「營利」又是一個問題。

議員張美慧說，交通部發布沙灘車管理指引，以「場域管理」規範，應該因地制宜，不能一體適用，需要縣府向中央反映。

楊華美請觀光處盤點縣內適合沙灘車「專區」的用地外，也提出花東縱谷國家風景區管理處正籌畫鳳林遊憩區，能否讓沙灘車業者進駐經營，以及廢棄鹽寮漁港沙灘區做為專區用地，都請縣府評估。

花蓮縣沙灘車協會理事長黃鴻達，「沙灘車禁令」發布後，遊客直接掉了6到7成，甚至有家業者直接停業，長遠計畫希望能以現有三棧溪出海口以北範圍，設置「遊憩用地」，明定管理規範、業者家數、稅收、環境維護等，也方便縣府管理，可花蓮觀光加分，目前希望能有緩衝期。