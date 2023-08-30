警局禁拍攝？男報案「錄影存證」遭阻止上銬 情緒失控遭送辦

警民糾紛？高雄市一名黃姓男子因勞資糾紛、針對勞工局處理程序產生爭執，並前往市府勞工局勞檢科辦公區域，卻在7月20日前往勞工局抗議，事後又因拾獲一支錄音筆，前往派出所報案。未料黃男卻用手機拍攝派出內部，遭到員警制止後對員警咆哮、辱罵。高雄市警前鎮分局後依《妨害公務罪》，將黃男上銬逮捕，並移送高雄地檢署偵辦。

回顧本案，該名黃姓男子於7月21日報案稱拾獲一支錄音筆，並至高雄市警前鎮分局做筆錄。

根據警方說法，期間，黃男卻以手機拍攝警局內部環境，遭員警制止後情緒暴怒，之後摔丟公務文件，經員警以手銬、腳銬實施保護管束。警方也強調，上銬過程均無逾越比例原則。黃男再由父親從警局帶回，其父對於員警處理本案過程也並無意見。

時隔近一月，黃男今（30）日於記者爆料網公佈該消息，並附影片聲稱：「我手上有警察動手的影檔未公開，請管理員觀看是否能提供此案部分的證物，還有其他物證。」

黃男也向記者強調，針對此案，他手上存有錄音檔可證明此事。他進一步指出，當時他作為報案人員，因撿獲非法錄音的物證，於正在報案的過程卻被員警以恐嚇威脅必須將物證歸還，如果不做，則須以現行犯做逮捕且不得做完筆錄，「所以我才退後而且我有跟警方提出不得繼續靠近我，最後搶奪拍攝的手機，並要刪除影片才能放我離開派出所。」

黃男該爆料貼文公佈後，網友留言也一面倒：「警察局不能錄影 不是常識嗎」、「事情也不能聽單方面，會這樣應該也是有原因；而且警察局本來就不能錄影，被制止也是剛好而已」、「事出必有因」。