34歲博士生齊太磊28日在北卡羅來納大學教堂山分校實驗室槍殺指導教授嚴資杰。

34歲中國大陸博士生齊太磊28日在北卡羅來納大學教堂山分校實驗室槍殺指導教授嚴資杰，目前美國檢方已對齊太磊提出一級謀殺指控，不過不會求處死刑，這項指控的最低刑期為終身監禁，檢方目前正在釐清犯案動機。值得注意的是，齊太磊過去還曾登上陸媒版面，原來他2010年高考時和弟弟考出同樣高分，兩人分別錄取名校，被視為「全村驕傲」。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社、美國之音報導，當地時間28日下午1時左右，齊太磊走進北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）的考迪爾實驗室（Caudill Labs），槍殺同樣來自大陸的指導教授嚴資杰。

北卡羅來納大學教堂山分校警察局長詹姆斯（Brian James）昨（29）日表示，齊太磊犯案時「直接走向」嚴資杰，行兇後快速離開。警方接獲報案後封鎖校園，於2小時內在附近住宅區逮捕齊太磊，目前警方仍在釐清齊太磊的行兇動機。

北卡羅來納大學教堂山分校副教授嚴資杰遭指導學生槍殺。

美國檢方已對齊太磊提出一級謀殺指控，不過北卡羅來納州橘郡地方檢察官尼曼（Jeffrey L. Nieman）表示，他不會尋求判處死刑，他說在北卡，一級謀殺若定罪，最低刑期為終身監禁，且不得假釋。

齊太磊在北卡羅來納大學教堂山分校應用物理科學系攻讀博士，是嚴資杰研究團隊中3名學生中的一員，他於2022年1月加入團隊，與嚴資杰至少合寫2篇研究論文。嚴資杰的團隊主要研究雷射對奈米顆粒的影響，他們的研究未來有可能應用在醫療等領域。

UNC-Chapel Hill shooting victim ID’d as Zijie Yan, gunman’s professor https://t.co/i8uykQyphu pic.twitter.com/WyLgqpVkW7 — New York Post (@nypost) August 29, 2023

齊太磊2015年畢業於武漢大學，後赴美國路易斯安那州立大學（LSU）攻讀碩士，2021年取得材料科學碩士學位。

值得注意的是，齊太磊2010年高考時，曾因為和弟弟同等高分，獲得地方媒體報導。河南《大河報》、大陸「科學網」報導，齊太磊來自河南省封丘縣大沙村，2010年高考時，與小2歲的弟弟齊太安都考出了624同等高分，齊太磊被武漢大學物理科學與技術學院錄取，齊太安獲西安交大錄取。

當時《大河報》記者前往村裡採訪，村民們一聽要採訪兄弟倆，紛紛表示：「這兩孩子真爭氣！現在三里五庄都知道他家出了兩個高材生！而且考的分還一樣。」村子裡的農家兄弟考取同樣高分，還被名校錄取，被視為「全村驕傲」。

報導描述兄弟倆的臥室相當簡陋，只有2張床、2張書桌，木棍上掛著簡易電扇。兄弟倆身形明顯偏瘦，都戴著眼鏡，臉上露出憨厚、靦腆的神情。

事實上2009年齊太磊就以603分報考天津大學，但落榜，因此選擇「復讀」一年。

齊太磊的父母務農，但因為父親齊慶毅有肝病，母親腳不好，因此兄弟倆也會幫忙下田，齊慶毅說，每個月給兄弟倆各200元人民幣當生活費，但孩子們都捨不得花。齊太磊當時受訪表示，在校用餐時，和弟弟買一份菜合吃，剩下的錢全用來買書。

曾在嚴資杰的研究室工作三年、並且曾與齊太磊共事的畢業生劉文（Wen Liu，譯音）表示，齊太磊相當熱衷研究，也對其他人的研究相當好奇，而且是非常活躍、「相當善於交際」的人。

Associate professor Zijie Yan shot and killed by a graduate student Tailei Qi at UNC Chapel Hill. Zijie Yan was his thesis supervisor.https://t.co/0fBesSzXW8 pic.twitter.com/sBS2JKXH4B — Fox3 Now (@fox3news) August 29, 2023

他說嚴資杰是受人尊敬且平易近人的教授，在研究領域中有非常淵博的知識，雖然性格比較拘謹，但很願意回答學生的問題，也很有耐心，學生在研究中陷入瓶頸時，他也會給予建議。

有網友稱，齊太磊似乎與指導教授發生誤會，而且還遭遇「情傷」，目前無法證實這些說法是否屬實。他7月底在社群平台X發布的2條貼文中，一則詢問如何申請博士後研究，另一則表示希望結交新朋友，希望有意願的網友能聯繫自己。