《女鬼橋2：怨鬼樓》許多驚悚預告畫面被列輔15。（樂到家國際提供）

招魂遊戲是《女鬼橋2：怨鬼樓》的重頭戲。（樂到家國際提供）

以恐怖校園都市傳說的《女鬼橋2：怨鬼樓》，在民俗節慶中元普渡的氛圍中首次露出恐怖預告片，讓觀眾看完直呼不用吹冷氣就覺得冷颼颼！在預告一開始就是驚悚的鬼畫面令人毛骨悚然，像是在「芭蕾教室面具掉下來」、「女子在電梯中拉紅線，突然出現倒掛女鬼」、「教官中邪在地上變身」等畫面，而其中最可怕的也被觀眾認定就是「女子口中竄出可怕的黑手」

雖然只有短短2分鐘預告，分級審查委員列出19個畫面太過嚇人，加上整體女鬼突然出現嚇人、氣氛驚悚、音效令人覺得恐怖等，一共22項恐怖畫面，因此將《女鬼橋2：怨鬼樓》預告片級數列為輔15，可見恐怖程度絕對值得喜愛鬼片的觀眾引頸期待！這次連同《女鬼橋2：怨鬼樓》正式版海報也一起露出，海報中也充滿著鬼魅令人害怕的氣氛，加上在劇中令人聞之喪膽的逆八卦也透露端倪，更讓觀眾好奇這部續集電影又玩出什麼不一樣的新鮮梗！

由於《女鬼橋2：怨鬼樓》經過近3年製作期的淬煉，這次不僅在特效、特殊化妝和聲音特效的升級與增強，同時上次在《女鬼橋》第一集時大玩Siri梗以及直播遊戲、監視器鬼嚇人的恐怖情境之後，這次來更猛的就是在電影中男女主角上演「召喚惡靈」的AR遊戲，讓觀眾跟著王渝萱、林哲熹一起勇闖猛鬼大樓！所以在預告片中女主角王渝萱說出：「我連郁婷先當鬼……」等可怕台詞，同時也提到「在鬧鬼的地方測試遊戲，大概只有我們了…」也說明了這部電影以招魂遊戲做為引子，成為《女鬼橋2：怨鬼樓》的恐怖源頭。

在電影中一群大學生為了要繳交作業，做出三個相當驚魂的遊戲篇幅，讓觀眾身歷其境，包括了「一個人的捉迷藏」「四角遊戲」和「鬼電梯的招魂儀式」，讓那些因為逆八卦而困在怨鬼樓的亡魂和厲鬼們都出籠，不論是氛圍或是劇情都充滿了驚悚與壓迫感十足的戲劇張力！