隨著基因體檢測儀器、晶片等不斷改良，基因體學技術也被引進到農業領域，為協助國內農業與畜牧業升級，金萬林攜手全球基因定序儀器大廠Illumina，提供國內學研單位農業、畜產學研單位基因定序儀器、生物晶片與基因定序服務，以因應台灣農畜產的育種或選種需求，讓台灣進入智慧農畜產業時代。

為協助台灣的農業與畜牧業升級，金萬林再次攜手國際基因儀器定序與檢測大廠illumina，提供國內相關的學研單位進行基因定序服務，並於「臺灣智慧農業週」展覽中合作展出所代理illumina之基因檢測儀器，以及金萬林自行研發的生物晶片(Genotyping microarray)、全基因組(Whole Genome Sequencing)，還有全轉錄組(Transcriptome sequencing)的定序服務，展示基因定序應用於病源菌檢測及育種篩選之解決方案。

根據全球研調機構Data Bridge Market Research估計，全球農業基因定序市場將不斷成長，到2029年將達到246.9億美元的市場規模。各國看到此趨勢，也競相投入資源，進行農業與畜產業的基因體研究。

日本韓國與中國都在2007年後陸續投入，進行農業基因體的研發或建置基因資料庫。台灣也急起直追，除了國家研究經費補助以外，在2014年也在生技產業策略諮詢委員會(BTC)的決議下設立「農業基因科技應用平台」，統合資源將學研單位成果加速產業化。