風電業者在雲林縣外海興建80座離岸風機，本月27日指控蚵農因對補償金未有共識，在風電工作船周邊架設蚵架阻擋，以致工作船在颱風來襲前無法回港避險，30日「雲林牡蠣養殖發展協會」蚵農們喊冤，強調根據之前協商，業者施工期已過，蚵農復養於理法都站得住腳，卻被業者帶風向，將蚵農抹黑成綠能蟑螂，令人無法接受。

風電業者27日透過文字稿表示，中央政府同意在雲林外海設置離岸風場計畫，但這幾年因疫情影響，工程進度落後，今年全力趕工，卻發現蚵農在工作船周邊架設蚵架阻擋進出，面對蘇拉颱風來襲，工作船有必要回港避險，盼相關單位能出面協調，以免發生海難事件。

對此「雲林牡蠣養殖發展協會」理事長丁健家表示，工作船旁的蚵架是蚵農於本月15日左右前去架設，只架設在工作船其中1面，另3面沒有架設，工作船隨時可自由進出離開，絕對沒有業者所說的包圍工作船。

丁健家說，業者與蚵農協商後提出補償方案，2019年取得施工許可，請蚵農停養並移除蚵架，且聲明不論何時開始施工，停養時間僅1年6個月，施工完後即可復養，至今已過3、4年，目前業者並未取得能源局展延施工同意，蚵農為了生計，才會重新插蚵架復養。

丁健家提到，許多蚵農依靠在外海放養牡蠣維生，最近牡蠣採苗季節逼近，蚵農須提早架設蚵棚準備，錯過這時機今年度將無法採苗，架設蚵棚復養時絕無阻擋工程施作，也沒有阻擋工作船的避颱措施。

「蚵農絕不是綠能蟑螂」，蚵農強調，他們回到賴以為生的蚵田作業，卻被惡意抹黑，大家配合政府推動綠能政策停養，如今施工期限已過，要回去復養卻被說成是阻擋工作船避颱，希望相關單位能介入釐清，還他們清白，「我們只希望復養，不要補償金」。