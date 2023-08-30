文化部影視及流行音樂產業局受中華民國電影戲劇協會委託辦理，召開甄選會議，推薦由程偉豪導演執導、臺灣影史票房排名第七的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，代表我國角逐美國第96屆奥斯卡金像獎最佳國際影片。

文化部表示，今年報名奥斯卡金像獎參賽甄選之國片共9部，經甄選委員會議審慎討論，決議通過推薦《關於我和鬼變成家人的那件事》代表我國參賽，推薦理由為「將傳統習俗與現代觀點巧妙結合，幽默與情感兼具，展現臺灣文化及生活特色」。

該片不僅在亞洲各國戲院上映，亦獲得國際媒體的良好評價，於國際影音串流平台Netflix上架後，更獲得多國觀看排行榜冠軍，累積不少國際知名度及聲量。此次代表我國爭取奧斯卡最佳國際影片入選門票，盼能從各國強片中脫穎而出，為國爭光。

《關於我和鬼變成家人的那件事》導演程偉豪結合過往作品的各類元素，將傳統的冥婚習俗和現代性別議題巧妙融合，進而開啟了一段奇幻喜劇歷程，影片反映了臺灣多元的生活樣貌，也是臺灣電影少見的類型片。

該片在臺上映獲得3.6億的票房，創下臺灣影史票房紀錄第7名外，在南韓、香港、越南等當地戲院上映也都獲得不錯的票房。8月15日上架國際影音串流平台Netflix後，更是獲得臺灣、香港、新加坡及越南的觀看排行榜冠軍，電影上線5天即擠進Netflix全球非英語影集排行榜第7名，於各大國際影展舉辦期間，亦獲得THE Hollywood REPORTER等國際媒體的介紹與報導。

文化部表示，臺灣擁抱自由且尊重各種創作及想法，具有多元文化底蘊，是激盪及製作電影的重要養分，文化部將持續積極輔導產製多元類型影片，強化劇本創作媒合與人才培育，產製具我國文化觀點的電影，並同步拓展國內映演通路，促進臺灣電影整體產業鏈均衡發展，提升國片的國際能見度及競爭力。