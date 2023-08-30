陳芯宜今年從選手升格評審主席，新作又選入市場展。（公共電視、行者影像提供）

第80屆威尼斯影展及市場展台灣相關入選作品。（文策院提供）

第80屆威尼斯影展台灣影人表現突出，更有人創下新紀錄！金馬影后舒淇今年獲威尼斯影展邀請，擔任主競賽單元評審，成為台灣首位完成歐洲3大影展評審滿貫的影星。而去年以作品《無法離開的人》在威尼斯影展沉浸式競賽單元獲得大獎「最佳體驗」的導演陳芯宜，今年更從選手升格評審團主席，是首位來自台灣的評審。

威尼斯影展沉浸式單元自2017年創立，今年包含有「競賽」、「年度精選」與「VRChat 世界藝廊」3個單元。來自台灣、6月甫於紐約翠貝卡電影節「新銳競賽」單元進行世界首映的河床劇團作品《彩虹彼端》，也成為「年度精選」單元9部入選的非世界首映作品之一。

而在平行主競賽單元的「威尼斯日」單元，亦有金馬獎最佳新導演張吉安的新作《五月雪》入選；以發掘電影新秀著名的「國際影評人週」單元，則有演員李鴻其自編自導自演的《愛是一把槍》入選。另與影展同時舉辦的威尼斯市場展中，有《雲在兩千米》和《放開你的頭腦》兩部台灣VR新作和黃熙長片《Daughter's Daughter》入選「合資市場展」。