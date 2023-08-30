婦人沒走斑馬線違規穿越3車道 遭曳引車起步撞上傷重不治

桃園市蘆竹區今天發生一起交通死亡事故，7旬婦人違規穿越道路，疑因視線死角，曳引車駕駛沒留意到車前狀況，起步往前沒想到撞上婦人，婦人傷重送醫不治死亡。警方表示，待筆錄製作完後將報請地檢署相驗。

監視器畫面可見，71歲的陳姓婦女未走斑馬線，違規穿越3個車道，60歲黃姓駕駛開著營業曳引車沿南山路往中正路，停在內側左轉專用道等紅燈。陳女剛走到內側左轉專用道，豈料紅燈轉為綠燈，黃姓駕駛見前方車輛往前也踩油門前進，疑因視線死角沒看見陳女，才釀成憾事。

蘆竹警方表示，陳女腹部受到重傷，送往林口長庚醫院搶救，不過由於傷勢過重於早上10時30分不治死亡。分局已調閱肇事路段監視器釐清發生原因，肇因疑似營業曳引車未注意車前狀況及行人擅自穿越車道。另外，肇事車輛已移置代保管場，並委婉向家屬說明事故處理程序，待製作相關筆錄整卷後，將報請桃園地檢署檢察官相驗。

警方呼籲，行人切勿違規任意穿越馬路，並儘量遠離大型車輛，大型車輛駕駛應注意路口行人有無接近內輪差、視野死角等問題，切記「車輛慢看停、行人停看聽」。