業者說，機房設備從加熱、給水、管線等都有問題，溫泉池就在機房上方，漏水已經長出鐘乳石來了。（吳建輝攝）

業者說，契約明訂縣府OT點交給他們的設備都要是完整的，現在卻直接發函說他們違約不點交，限9月8日前繳10萬元違約金，還說再不點交，每逾一日罰1萬到5萬元。（吳建輝攝）

因為溫泉區遲遲未點交，整個戶外溫泉池都已經雜草叢生。（吳建輝攝）

彰化縣社頭鄉清水岩豪華露營園區「清水那方」，2021年OT經營至今溫泉區都未開放，業者今跳出指控，溫泉區跟縣府點交3次，包括管線、溫泉池漏水、湯屋木蛀蟲蛀等問題因此不敢點交，縣府還發文要罰；對此縣府表示均已改善，若點交有疑慮可再透過促參調解。

清水岩溫泉露營區是全國面積最大的公營露營區，前後歷經3任縣長投入4億經費，終於在王惠美任內完成整修並且OT（縣府興建委由民間機構營運），由清水匯、風祿、向海那漾的經營團隊凱秝家實業接手，簽下11年的營運合約，但至今溫泉設施包括湯屋及戶外池都未完成點交。

業者表示，簽約後已投入8000萬營運，陸續點交露營區、泡腳池等設施，但溫泉區包括湯屋木蛀有蟲蛀，機房設備從加熱、給水、管線等都有問題，溫泉池白天滿水位隔天剩一半，機房就在溫泉池下方，根本像玩命，且整個湯屋頂漏水，若是現況點交營運，民眾是要撐傘才能泡湯。

業者說，原訂溫泉出水量是每日153噸，但目前僅有85噸，協商戶外溫泉池改成冷水池他們配合，契約明訂縣府OT點交給他們的設備都要是完整的，現在卻直接發函說他們違約不點交，限9月8日前繳10萬元違約金，還說再不點交，每逾一日罰1萬到5萬元。

對此縣府城觀處表示，清水岩露營區OT案今年6月28日點交，但廠商未於期限內點收，只能依契約進行催告並限期改善，點交後，廠商即應負責維護管理，強調縣府盡最大善意，多次一廠商要求優化設施，今年修復完後從6月28日至7月12日間系統測試均正常。

城觀處說，廠商一再以溫泉設備有瑕疵為由，拒絕完成點交作業，強調依契約廠商在設備點收後有6個月的裝修期，仍可依需求調整，廠商明知設備有故障瑕疵，可於點交清冊註記，並循促參法履約爭議機制處理，強調該案已進入履約爭議程序，將依財政部調解委員會決議辦理。