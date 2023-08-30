受到蘇拉颱風外圍環流影響，氣象局今（30）日針對3縣市發布豪、大雨特報，風雨將持續到今日晚上，恆春半島的雨勢尤其猛烈，提醒民眾要做好準備。專家指出，明日北部、東北部也可能出現降雨，周五（9/1）蘇拉颱風會逐漸離開台灣附近區域，不過其外圍水氣還是會持續影響台灣，天氣仍不太穩定

氣象局表示，受到第9號颱風蘇拉外圍環流影響，易出現短延時強降雨，今日恆春半島有局部大雨或豪雨的機率，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）地區及屏東山區也可能有局部大雨，預估雨勢將持續到今日晚間。

▍豪雨範圍：恆春半島。

▍大雨範圍：屏東縣山區、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島。

受到颱風外圍環流影響，氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局資訊顯示，中颱蘇拉目前位於在鵝鑾鼻南南西方約180公里海面上，向西北西移動，瞬間最大陣風相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑200公里，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對屏東、恆春半島構成威脅。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日發文指出，今明兩天北部、東北部受颱風外圍環流影響，也有機會出現局部短暫陣雨，中部地區因為受中央山脈屏障，風跟雨應該都不明顯，周五（9/1）蘇拉颱風就會逐漸離開台灣附近區域，其外圍水氣還是會持續影響台灣，天氣仍不太穩定