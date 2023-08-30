台灣駕照太好考，被吊扣、吊銷後又重新取得容易，被指是國內交通死傷嚴重的原因之一，交通部將針對駕照制度進行修法，未來駕照被吊銷、吊扣1年以上及吊扣1年以下的駕駛人，再次取得駕照不再是永久有效，而是分為2年、3年與6年效期，預計明年3月實施。

依據現行規定，1年內違規記點達12點，將被吊扣駕照2個月，2年內被吊扣2次再經記點，將被吊銷駕照。駕照遭註銷者，重新考照須等1年以上。此外，依照其他違規情節輕重，駕照可被吊扣1個月至4年不等。

交通部路政司表示，近日將公布修法預告，原則上朝針對吊銷駕照後重新考領，以及吊扣違規情節嚴重，給予不同效期的駕駛執照。

目前違規情節最嚴重的是吊銷駕照6至12年，期滿後可重新取得效期1年的駕照。其他違規行為的吊銷，考領後可取得效期2年的駕照；吊扣1年以上，可取得效期3年的駕照；吊扣1年以下，可取得效期6年的駕照。

無論是效期2年、3年或6年的駕照，期間內若無再累犯，期滿後繳清罰款並強制上3小時道安講習，即可換回一般永久性的駕照。

路政司指出，該修法為重大法案，因此會有一段宣導期，預計是半年時間，目標明年3月上路。