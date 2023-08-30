颱風蘇拉襲台，對台北市影響不大，但北市中山北路路樹卻突然倒塌，67歲林姓男子騎車行經被砸中頭部，送醫已無呼吸心跳。民眾黨台北市議員林珍羽批評，北市公園處先前承諾盤點全市路樹狀況，並提出修繕計畫，如今意外發生，令人質疑工作並不確實。公園處回應，將協助家屬申請賠償金600萬，並正檢討行道樹修剪計畫。

林珍羽指出，蘇拉颱風侵襲南台，離暴風圈有段距離的北市，卻在沒有明顯風雨的情況下，發生路樹折斷，造成騎士重擊喪命。每到颱風季節，路樹修剪與巡查，應是市府防颱的重要事項之一。

她批評，北市行道樹達8萬7千餘株，加上中央機關、私有開放空間，已超過10萬棵，且絕大部分位於平地，非郊區山坡地。卡努颱風月初過境後，公燈處承諾將在1個月內盤點全市路樹狀況，並提出修繕計畫，如今意外發生，令人質疑工作並不確實。

林珍羽要求，相關單位立即加派人力，全面體檢北市行道路樹，確保安全無虞。極端氣候下，各種天候狀況不像過去依照季節規律發生，現有的防災應變思維應該也要相應調整，時刻警覺，而不是逢颱風季才想到要巡檢路樹。台北市長蔣萬安雖在上海參與雙城論壇，但心中不能只有兩岸交流，市政螺絲掉滿地，罔顧市民身命財產安全。

民進黨議員洪婉臻則痛批，倒塌的樹種楓香樹，是目前北市大量種植樹種第4名，約有7300株，公園處去年底就檢查過該棵樹木，當時外觀無異狀，但有觀察到底下有流膠狀況，卻被輕忽，導致人命消逝。

她痛斥，蔣萬安一出國門，市政卻接二連三出包，新的會期即將開始，蔣萬安不要只顧著去大陸交朋友，台北市民才是根本，希望蔣萬安做好準備，接受市民的檢驗。

北市公園處園藝工程隊長林晁嘉回覆，倒伏的路樹為高13.6公尺、胸徑31.2公分的楓香，樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀並無異常。事故後公園處已派工班至現場了解狀況，並排除交通影響。

他說，針對不幸事件，公園處深表哀傷及歉意，工務局及公園處均派員至馬偕醫院向家屬致意。依照行道樹投保公共意外險之賠償金額，個人身故慰問金為1萬5000元，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，公園處將積極協助家屬申請賠償事宜。

他說明，北市共計9.2萬株行道樹，以現有公園處自2022年起全面執行自巡12名、委外12名，總計24名人力進行巡查維護，除日常修剪，颱風季節也會加強修剪及支柱固定，每年均有辦理樹木病蟲害防治工程，且自2016年起所有行道樹每5年健檢一次，去年進行第二次。另，公園處目前正檢討行道樹修剪計畫，希望能將意外事件降至最低。