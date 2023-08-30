蔚來汽車是中國大陸首家要生產手機的車商，不過，蔚來指出，沒有要跟市面上手機業者搶生意，會生產自己研發的手機，主要是給蔚來車主使用，將蔚來手機當成一種中介工具，像是利用手機遙控開門、控制空調以及啟動汽車等。

中國大陸車廠跟智慧手機結合，好像已經變成一種趨勢。例如，吉利汽車去年收購魅族手機（Meizu），計畫整合消費電子商品與旅行業務。華為已跟賽力斯（Seres）等車商合作，把華為自己研發的鴻蒙，當作電動車的主要作業系統。

市場擔心，蔚來現在要推出自己的手機，是不是有些太不務正業。蔚來汽車在特斯拉元月發起的價格戰當中，其實已經傷得不輕，虧損不只加劇，銷售量也在大減。

上季，蔚來淨損61.2億人民幣，約8.4億美元，而去年同期也淨損27.5億人民幣。截至6月底，蔚來持有的現金與約當現金共43億美元，七月時曾獲CYVN控股11億美元的金援投資。