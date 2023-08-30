適逢開學採買旺季，momo購物網「3C電腦商機」噴發，「筆電」熱銷月增衝20%，「平板電腦」及「3C配件周邊」近一週買氣成長亦均突破30%，看準DIY組裝電腦大勢，momo重磅推出「DIY規格自由選」服務，提供華碩、微星、技嘉三大知名品牌及多元零件選擇，助攻消費者隨心自組滿足客製化電腦的需求，近兩週自組電腦買氣成長直逼180%。

鎖定此波開學季商機，momo《開學換新季》即日起至9月17日網羅超過千大3C品牌、萬件電腦配件及3C周邊商品直降6折起，凡購買指定筆電、桌機再加碼滿額登記送5% mo幣，最高可享3500元回饋。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年7月合併營收約84.6億元，年增6.6%，再次改寫歷年同月新高，累計今年前7月合併營收約597.9億元，年成長6.7%，續創歷年同期新高。

看好直播新零售趨勢，富邦媒擘劃「直播電商」新藍圖，開創官方直播頻道「momo官方主題直播間」，9月起每日五檔主題直播「同步」且「不斷播」帶給消費者兼具育樂與消費的內容直播，搶攻直播大商機。