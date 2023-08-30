沃旭能源集團財務與資本管理資深副總裁Kasper Kiim Jensen表示，這項永續連結循環融資案的意義不僅只是表面上的金額，更重要的是彰顯沃旭能源對永續發展的決心。樂見獲得外商銀行與本地金融夥伴的支持，包括所有公股行庫在內共有15間銀行參與。沃旭透過企業融資持續推動台灣離岸風電發展，同時承諾採取永續方式建置綠能。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，本次國內外銀行積極參與此案，再次為台灣離岸風電與綠色金融發展劃下重要里程碑。沃旭能源致力引進綠色金融產品，為本地金融市場開拓更多機會，並攜手銀行夥伴打造更強健的離岸風電產業生態系，持續為台灣綠能建置和減碳目標做出貢獻。

這項綠色循環融資案由沃旭能源母公司Orsted A/S提供擔保，吸引了外商銀行、本地民營銀行以及全數公股行庫參與並超額認購。其中，台灣銀行、中國信託商業銀行及法國巴黎銀行台北分行共同擔任主辦與管理銀行(Mandated Lead Arrangers and Bookrunners, MLABs)，15家簽約銀行名單包含彰銀、兆豐銀、中小企銀、合庫、星展銀、摩根大通銀行等。