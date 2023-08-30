曳引車疑未注意車前狀況 桃園婦違規穿越車道遭撞慘死

桃園市蘆竹區今天（30日）上午發生一起死亡車禍，一名婦人違規穿越馬路，遭到一輛曳引車碰撞，婦人腹部受到重傷，緊急送醫搶救仍傷重不治，詳細車禍原因由警方調查釐清。

據了解，黃姓男子（60歲）今天上午8時許駕駛曳引車，在蘆竹區南山路1段時往中正路方向直行時，1名陳姓婦人（71歲）違規穿越道路，婦人遭到撞擊腹部有嚴重傷勢。

警消獲報趕抵現場救援，婦人被救出時已無呼吸心跳，隨即送往林口長庚醫院搶救，但因傷勢過重仍宣告不治死亡。

婦人遭曳引車撞擊後卡在車頭底下，緊急送因仍因腹部傷勢嚴重不治。（警方提供）

警方調閱肇事路段監視器釐清車禍原因，初步檢視，婦人又擅自穿越車道，曳引車疑似未注意車前狀況，才會倒車禍發生，確切原因仍待調查釐清。

黃姓駕駛經酒測酒測值為零；警方已通知家屬協助處理，待相關筆錄完成後，報請桃園地檢署檢察官相驗遺體、釐清死因。

蘆竹分局警方呼籲，行人切勿違規任意穿越馬路，並儘量遠離大型車輛，大型車輛駕駛應注意路口行人有無接近內輪差、視野死角等問題，切記「車輛慢看停、行人停看聽」。