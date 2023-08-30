警方將許嫌等人依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

高雄市鳳山區27歲許姓角頭，涉嫌籌組洗錢水房，專門替境外假投資詐騙集團提款、轉帳洗錢，嫌犯為取得人頭帳戶，以徵才方式將兩名男子騙到租屋處拘禁，期間若不從即以拳腳毆打，直至1個月後帳戶遭警示，才將人釋放。刑事局偵九大隊第一隊經長期追查，陸續將許嫌等26人逮捕送辦。

偵九大隊先前分析假投資詐欺案件，發現有境外機房先於LINE等社群軟體，以美女正妹假帳號接近被害人，待熟識後再介紹假冒的金融機構經理及客服，引導下載詐騙APP，並用保證獲利等各種話術進行假投資詐財。

專案小組調閱相關資料分析後，鎖定以許嫌為首的詐欺水房，發現許嫌出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，透過刊登廣告徵才方式，招募缺錢的民眾擔任旗下車手，協助前往銀行臨櫃或以ATM提款，每一筆可領取1000元至2000元的酬勞。

去年4月兩名男子看到網路徵才廣告，分別從苗栗、台中搭乘高鐵到高雄市，該集團將兩人帶到鳳山區一處民宅，喝令交付手機、銀行帳戶、提款卡與網路銀行帳戶等資料，拘禁近1個月，直到帳戶遭到警示，才先後將他們釋放。

專案小組，歷經數月偵查，共發動4波拘提搜索行動，將許嫌等26人逮捕到案，搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械1把、存摺及提款卡1批，清查遭詐騙的被害人有15人，財損逾千萬元。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦，遭拘禁的人頭帳戶亦以詐欺及洗錢等罪嫌移送地檢署偵辦。

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