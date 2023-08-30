我國太空產業近年發展蓬勃，淡江大學即將在9月3日上午6時至8時於屏東旭海發射該校第2支科研探空火箭「Jessie」，預計將比6月5日首度發射的「淡江一型」探空火箭任務目標推進7.5秒，最高飛行高度達3700公尺，以驗證學界小型科研火箭計畫的執行能力。

淡江大學航太系執行國科會3年期計畫科研任務，所打造的探空火箭「Jessie」，已在 8 月19日蘭陽校園完成火箭引擎測試，並於8月20日在淡水校園完成發射前演練。而在屏東旭海發射當日，國家運輸安全調查委員會也將到場觀摩。

淡江大學航空太空工程學系系主任蕭富元表示，「淡江一型」科研探空火箭成功發射，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜。這次的「Jessie」以「淡江一型」作為基礎，同樣是使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的為進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，目標射高3.7公里，並加上降落傘以回收火箭。期待持續透過國家太空中心委辦的科研火箭研發計畫，培育更多太空人才，推動我國太空技術發展。

國家太空中心主任吳宗信指出，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，國家太空中心已在政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並長年透過科研火箭計畫委辦，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。

吳宗信提到，為使國內學研界有合法安全的火箭發射場域，國科會於屏東旭海設置的「短期科研探空火箭發射場域」，委由國家太空中心辦理審查使用申請及營運管理。淡江大學於6月5日第一次發射「淡江一型」，完成射高4827公尺的任務，接著將再依規畫，進行兩次科研酬載任務，成為旭海發射場啟用以來，首個兩度完成飛試的團隊。

淡江大學說明，立法院在110年5月31日三讀通過《太空發展法》，當中規定運安會為太空事故調查的主責機構。為了更了解火箭發射相關流程，運安會曾派員分別至淡江大學蘭陽校園觀摩火箭引擎測試，以及至淡水校園觀摩火箭發射前演練。另將於 9月3日發射當天，由運安會一行8人，實地觀摩「Jessie」火箭發射運作過程

淡江大學說，太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用4大領域。該校除了具備火箭製造與發射技術外，也參與成功大學 Lilium 立方衛星星群計畫，負責軌道控制技術開發，預計於2025年發射。