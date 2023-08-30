北富銀表示，鋐昇以建築五金扣件起家，成功建立自有品牌，目前已成為世界級泛五金零件專業供應商，產品行銷遍布全球五大洲逾100多國，是立足台灣、全球布局的企業楷模。本次鋐昇響應行政院「歡迎臺商回臺投資行動方案」，計畫投入31億元於高雄仁武產業園區興建新廠，北富銀身為台資企業最堅實的後盾，亦積極發揮金融專業，聯袂同業成功完成本次聯貸籌組，協助鋐昇貫徹「根留台灣、永續經營」經營方針，進一步帶動本土產業及供應鏈發展，創造就業機會、增加經濟動能，厚植台灣產業發展實力。

鋐昇創立40年，以「全球最專業且值得信賴一站式購足之五金品牌」為企業願景，在董事長黃文彬胼手胝足帶領下，製造行銷從汽車、建築、太陽能到航太等各領域之五金扣件享譽國際，「PATTA」的卓越品質備受國內外認可，不僅為眾多國際車廠零組件的指定供應商，更是全球各地區建築五金的領導品牌。因應市場成長及綠化製程要求，鋐昇在高雄仁武產業園區9,000坪土地將建造15,000個儲格的自動倉儲及智慧製造基地，並將以高雄作為全球運籌中心，搭配中國及越南廠，達成永續經營、廣闊布局之發展目標。

北富銀長期耕耘聯貸市場，熟悉產業發展趨勢與脈動，致力以金融支援產業，提供多重資金管道之整體金融服務，創造銀行與企業的雙贏，獲得《富士比》雜誌「2023世界最佳銀行」、《財資》雜誌「2023最佳聯貸案」等多項國際殊榮。未來，北富銀會持續發揮金融核心職能及資金影響力，運用專業豐富的聯貸實務經驗，成為企業最佳金融後盾。