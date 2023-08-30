台北101今年落成20周年，一如往例百貨周年慶開跑第一槍；首波祭出年度頂級珠寶腕表展，並自8月31日起開放VIP黃金周預購，今年動員SWATCH GROUP、SEIKO等計19家腕表珠寶品牌開展，預期將帶動整體國際精品貢獻八成業績，全檔業績目標上看雙位數成長，全年挑戰200億大關。

台北101總經理朱麗文指出，為紀念難能可貴的里程碑，台北101的周年慶系列活動將自8月31日搶先開跑，並祭出多重優惠方案；包括8月31日至9月6日台北101與聯名卡夥伴中國信託，首次於週年慶舉辦「黃金週預購會」，主打精品最高13％、珠寶腕錶最高9％回饋，緊接著9月7日至10月10日開放全信用卡刷卡多重購物優惠。

為迎來二十周年慶，101自前年起陸續進行國際精品改裝，去年改裝綜效顯現，整體業績大幅衝破180億新高，今年上半年整體精品貢獻更達七成，業績相較去年同期成長近三成，估計下半年在周年慶旺季與觀光客來台帶動下，有望挑戰200億元大關。

近期包括Gucci全新旗艦店、Boucheron改裝新店與BREITLING百年靈航空概念快閃店也將在週年慶期間入駐；且二十周年並推出「第20代New Balance聯名紀念小熊」同步登場。

至於今年頂級珠寶腕表展World Masterpiece，預計舉辦20場貴賓鑑賞會以及6場製錶體驗營。其中鑑賞會報名已超過400人次，以上半年母親節黃金週促銷成長三成，預期周年慶有望持續推升雙位數成長。